Головна Новини дня Віткофф розкрив подробиці перемовин України, США та РФ

Віткофф розкрив подробиці перемовин України, США та РФ

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 20:24
Віткофф розповів деталі про тристоронні переговори
Спецпосланець президента США Стів Віткофф. Фото: Reuters

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що обговорення територіального питання тривають. Він зазначив, що тристоронні перемовини між Україною, США та Росією продовжаться.

Про це Стів Віткофф сказав під час засідання американського уряду під головуванням Дональда Трампа у четвер, 29 січня.

Читайте також:

Віткофф про тристоронні переговори

"Тривають обговорення територіального питання по Україні, тристоронні перемовини продовжаться через тиждень, — повідомив спецпосланець Трампа.

Водночас він додав, що Київ вважає, що у справі мирного процесу за останні місяці досягнуто більшого прогресу, ніж за всі роки війни до цього.

"І ми вважаємо, що ми досягли значного прогресу. Перемовини продовжаться приблизно через тиждень. Але між сторонами відбувається багато хорошого", — сказав Віткофф.

Крім того, він зауважив, що зараз тривають обговорення територіальної угоди, а також угод про гарантії безпеки та процвітання України, які "значною мірою" завершені.

"Думаю, що народ України зараз сповнений надії та очікування, що ми скоро укладемо мирну угоду", — підсумував спецпосланець Трампа.

Нещодавно президент Зеленський зустрівся із переговорною командою та дав нові завдання для опрацювання.

Також стало відомо, чи готовий Зеленський особисто зустрітися із російським диктатором Путіним.

переговори Дональд Трамп війна в Україні Росія мирні переговори Стів Віткофф
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
