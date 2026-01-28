Відео
Головна Новини дня Зеленський дав нові задачі переговорній групі — що відомо

Зеленський дав нові задачі переговорній групі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 10:33
Зеленський заявив про активну роботу над угодою зі США
Нарада Володимира Зеленського. Фото ілюстративне: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про активну роботу над підготовкою угоди зі Сполученими Штатами щодо повоєнної відбудови України. За його словами, разом із переговорною командою та представниками уряду вже окреслили низку питань, які потребують додаткового та більш детального опрацювання в межах майбутнього документа.

Про це повідомила пресслужба Володимира Зеленського.

Читайте також:

Зеленський доручив команді ретельно пропрацювати документи для США

Зеленський підкреслив, що українська команда налаштована на оперативне ухвалення рішень і поглиблення окремих положень угоди, які мають принципове значення для післявоєнного відновлення країни.

Окремо президент подякував представникам Президента США за конструктивний підхід під час перемовин, наголосивши, що співпраця відбувається у робочому та предметному форматі.

Нагадаємо, відомо, що наступний раунд тристоронніх переговорів запланований на цю неділю, 1 лютого.

Також глава МЗС України Андрій Сибіга навів подробиці щодо того, як підписуватимуть мирну угоду із 20 пунктів між Україною, США та Росією.

Окремо Володимир Зеленський заявляв, що готовий до особистої зустрічі з Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський США переговори мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
