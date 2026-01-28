Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский дал новые задачи переговорной группе — что известно

Зеленский дал новые задачи переговорной группе — что известно

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 10:33
Зеленский заявил об активной работе над соглашением с США
Совещание Владимира Зеленского. Фото иллюстративное: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об активной работе над подготовкой соглашения с Соединенными Штатами по послевоенному восстановлению Украины. По его словам, вместе с переговорной командой и представителями правительства уже обозначили ряд вопросов, которые требуют дополнительной и более детальной проработки в рамках будущего документа.

Об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.

Реклама
Читайте также:

Зеленский поручил команде тщательно проработать документы для США

Зеленский подчеркнул, что украинская команда настроена на оперативное принятие решений и углубление отдельных положений соглашения, которые имеют принципиальное значение для послевоенного восстановления страны.

Отдельно президент поблагодарил представителей Президента США за конструктивный подход во время переговоров, отметив, что сотрудничество происходит в рабочем и предметном формате.

Напомним, известно, что следующий раунд трехсторонних переговоров запланирован на это воскресенье, 1 февраля.

Также глава МИД Украины Андрей Сибига привел подробности относительно того, как будут подписывать мирное соглашение из 20 пунктов между Украиной, США и Россией.

Отдельно Владимир Зеленский заявлял, что готов к личной встрече с Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский США переговоры мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации