Зеленский заявил об активной работе над соглашением с США

Совещание Владимира Зеленского. Фото иллюстративное: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об активной работе над подготовкой соглашения с Соединенными Штатами по послевоенному восстановлению Украины. По его словам, вместе с переговорной командой и представителями правительства уже обозначили ряд вопросов, которые требуют дополнительной и более детальной проработки в рамках будущего документа.

Об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.

Реклама

Читайте также:

Зеленский поручил команде тщательно проработать документы для США

Зеленский подчеркнул, что украинская команда настроена на оперативное принятие решений и углубление отдельных положений соглашения, которые имеют принципиальное значение для послевоенного восстановления страны.

Отдельно президент поблагодарил представителей Президента США за конструктивный подход во время переговоров, отметив, что сотрудничество происходит в рабочем и предметном формате.

Напомним, известно, что следующий раунд трехсторонних переговоров запланирован на это воскресенье, 1 февраля.

Также глава МИД Украины Андрей Сибига привел подробности относительно того, как будут подписывать мирное соглашение из 20 пунктов между Украиной, США и Россией.

Отдельно Владимир Зеленский заявлял, что готов к личной встрече с Владимиром Путиным.