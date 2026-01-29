Уиткофф рассказал детали о трехсторонних переговорах

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что обсуждение территориального вопроса продолжаются. Он отметил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией продолжатся.

Об этом Стив Уиткофф сказал во время заседания американского правительства под председательством Дональда Трампа в четверг, 29 января.

Уиткофф о трехсторонних переговорах

"Продолжаются обсуждения территориального вопроса по Украине, трехсторонние переговоры продолжатся через неделю, — сообщил спецпосланник Трампа.

В то же время он добавил, что Киев считает, что в деле мирного процесса за последние месяцы достигнут больший прогресс, чем за все годы войны до этого.

"И мы считаем, что мы достигли значительного прогресса. Переговоры продолжатся примерно через неделю. Но между сторонами происходит много хорошего", — сказал Уиткофф.

Кроме того, он отметил, что сейчас продолжаются обсуждения территориального соглашения, а также соглашений о гарантиях безопасности и процветания Украины, которые "в значительной степени" завершены.

"Думаю, что народ Украины сейчас полон надежды и ожидания, что мы скоро заключим мирное соглашение", — подытожил спецпосланник Трампа.

Недавно президент Зеленский встретился с переговорной командой и дал новые задачи для проработки.

