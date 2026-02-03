Трамп заявив, що Путін виконав обіцянку про енергетичне перемир'я

Термінова новина

Президент США Дональд Трамп заявив, що "енергетичне перемир'я" в Україні тривало з неділі по неділю. З цієї причини він вважає, що очільник Кремля Володимир Путін дотримав свого слова про ненанесення ударів.

Про це повідомляє Clash Report.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Трамп про "енергетичне перемир'я"

"Пауза була з неділі до неділі. Вона закінчилася, і Путін зараз завдав їм сильного удару. Путін дотримав свого слова. Один тиждень - це багато, ми погодимося на що завгодно", - заявив президент США.

Як відомо, у четвер 29 січня Трамп оголосив, що терміном на один тиждень було досягнуто "енергетичного перемир'я" між Україною та РФ. Зокрема, лідер США особисто попросив Путіна не атакувати енергетику України, на що той нібито погодився. При цьому було неясно, коли почався відлік.

У ніч на 3 лютого росіяни здійснили черговий масований удар по нашій енергетиці, що фактично підтвердило, що перемир'я скінчилося.



Новина доповнюється.