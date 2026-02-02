Володимир Зеленський. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Український лідер Володимир Зеленський розповів, чи дотримується Росія енергетичного перемирʼя. За його словами, цілеспрямованих ударів за нову добу не було.

Про це глава держави повідомив у Telegram у понеділок, 2 лютого.

Удари Росії по енергетиці України

Зеленський розповів, що за добу були нові російські обстріли енергообʼєктів у прифронтових та прикордонних громадах.

"Але цілеспрямованих ударів російських ракет і "шахедів" по енергетичній інфраструктурі не було. Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної", — додав український лідер.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Що кажуть в Росії про енергетичне перемирʼя

Речник Кремля Дмитро Пєсков висловився про енергетичне перемирʼя. У Росії утрималися від коментарів щодо термінів дії.

У нього запитали, чи досі триває перемирʼя щодо ударів по енергетиці.

"Мені нема чого додати до того, що я вам сказав на минулому конференц-коллі, де йшлося саме про 1 лютого", — відповів Пєсков.

Нагадаємо, у Міненерго повідомили, що наразі в деяких областях України діють аварійні відключення світла.

А ЗМІ писали, що у Києві одна з ТЕЦ зазнала критичних пошкоджень внаслідок російських ударів. Внаслідок обстрілів вона не підлягає відновленню.