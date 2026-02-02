Зеленський розкрив, чи дотримується РФ енергетичного перемирʼя
Український лідер Володимир Зеленський розповів, чи дотримується Росія енергетичного перемирʼя. За його словами, цілеспрямованих ударів за нову добу не було.
Про це глава держави повідомив у Telegram у понеділок, 2 лютого.
Удари Росії по енергетиці України
Зеленський розповів, що за добу були нові російські обстріли енергообʼєктів у прифронтових та прикордонних громадах.
"Але цілеспрямованих ударів російських ракет і "шахедів" по енергетичній інфраструктурі не було. Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної", — додав український лідер.
Що кажуть в Росії про енергетичне перемирʼя
Речник Кремля Дмитро Пєсков висловився про енергетичне перемирʼя. У Росії утрималися від коментарів щодо термінів дії.
У нього запитали, чи досі триває перемирʼя щодо ударів по енергетиці.
"Мені нема чого додати до того, що я вам сказав на минулому конференц-коллі, де йшлося саме про 1 лютого", — відповів Пєсков.
Нагадаємо, у Міненерго повідомили, що наразі в деяких областях України діють аварійні відключення світла.
А ЗМІ писали, що у Києві одна з ТЕЦ зазнала критичних пошкоджень внаслідок російських ударів. Внаслідок обстрілів вона не підлягає відновленню.
