Ситуація зі світлом в Україні 2 лютого — деталі від Міненерго

У понеділок, 2 лютого, ситуація в енергетичній системі України залишається доволі складною. В деяких регіонах застосовуються аварійні відключення світла.

Про актуальну ситуацію в енергосистемі України розповів заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Ситуація зі світлом в Україні 2 лютого — що відомо

Заступник очільника Міненерго повідомив, що внаслідок атак Росії на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Наразі тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок ворожих ударів.

У Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей.

Некрасов зазначив, що як тільки робота енергосистеми стабілізується, Київ одразу повернеться до стабільних погодинних графіків знеструмлення.

В окремих регіонах країни через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. За словами представника Міненерго, після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.

Крім того, через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

Під час брифінгу Некрасов нагадав, що у неділю, 1 лютого, російські війська цілеспрямовано атакували працівників енергетичної сфери на Дніпровщині. Російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти "Тернівська" у Павлоградському районі. За його даними, внаслідок теракту загинули 12 працівників шахти, ще 16 зазнали поранень.

Раніше ми інформували, що сьогодні в Україні частково запровадили аварійні та екстрені відключення світла.

Також стало відомо, скільки будинків у Києві досі лишаються без опалення станом на 2 лютого.