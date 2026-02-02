Ситуация со светом в Украине 2 февраля — детали от Минэнерго

В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме сегодня
В понедельник, 2 февраля, ситуация в энергетической системе Украины остается довольно сложной. В некоторых регионах применяются аварийные отключения света.
Об актуальной ситуации в энергосистеме Украины рассказал заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.
Ситуация со светом в Украине 2 февраля — что известно
Заместитель главы Минэнерго сообщил, что в результате атак России на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях.
Сейчас продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских ударов.
В Киеве и Киевской области сохраняется дефицит мощностей.
Некрасов отметил, что как только работа энергосистемы стабилизируется, Киев сразу вернется к стабильным почасовым графикам обесточивания.
В отдельных регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточивания. По словам представителя Минэнерго, после стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.
Кроме того, из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.
Во время брифинга Некрасов напомнил, что в воскресенье, 1 февраля, российские войска целенаправленно атаковали работников энергетической сферы на Днепровщине. Российские дроны поразили служебный автобус одного из энергопредприятий вблизи шахты "Терновская" в Павлоградском районе. По его данным, в результате теракта погибли 12 работников шахты, еще 16 получили ранения.
