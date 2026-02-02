Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме сегодня

В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме сегодня

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 12:11
Ситуация со светом в Украине 2 февраля — детали от Минэнерго
Энергетики проводят ремонтные работы. Иллюстративное фото: ДТЭК/Facebook

В понедельник, 2 февраля, ситуация в энергетической системе Украины остается довольно сложной. В некоторых регионах применяются аварийные отключения света.

Об актуальной ситуации в энергосистеме Украины рассказал заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Реклама
Читайте также:

Ситуация со светом в Украине 2 февраля — что известно

Заместитель главы Минэнерго сообщил, что в результате атак России на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Сейчас продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских ударов.

В Киеве и Киевской области сохраняется дефицит мощностей.

Некрасов отметил, что как только работа энергосистемы стабилизируется, Киев сразу вернется к стабильным почасовым графикам обесточивания.

В отдельных регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточивания. По словам представителя Минэнерго, после стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.

Кроме того, из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

Во время брифинга Некрасов напомнил, что в воскресенье, 1 февраля, российские войска целенаправленно атаковали работников энергетической сферы на Днепровщине. Российские дроны поразили служебный автобус одного из энергопредприятий вблизи шахты "Терновская" в Павлоградском районе. По его данным, в результате теракта погибли 12 работников шахты, еще 16 получили ранения.

Ранее мы информировали, что сегодня в Украине частично ввели аварийные и экстренные отключения света.

Также стало известно, сколько домов в Киеве до сих пор остаются без отопления по состоянию на 2 февраля.

Минэнерго обстрелы Укрэнерго энергетика отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации