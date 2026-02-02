Видео
Україна
Главная Новости дня Из-за атак РФ в регионах ввели аварийные и экстренные отключения

Из-за атак РФ в регионах ввели аварийные и экстренные отключения

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 10:29
Укрэнерго ввело аварийные отключения в областях 2 февраля
Энергетик ремонтирует сеть. Фото: ДТЭК

В понедельник, 2 февраля, в Украине частично ввели аварийные и экстренные отключения электроэнергии из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак по энергосистеме. Вследствие этого предыдущие графики почасовых отключений электроэнергии не будут действовать.

Новини.LIVE объяснит, где возникли масштабные аварийные отключения электроэнергии.

Читайте также:

Где в Украине ввели аварийные отключения электроэнергии 2 февраля утром

В Черкасской области с 9:46 по команде НЭК "Укрэнерго" начали применять графики аварийных отключений. В облэнерго отметили, что параллельно в регионе продолжают действовать и графики почасовых отключений.

null
Черкассыоблэнерго. Фото: скриншот

Энергетики отмечают, что ограничения являются вынужденными и направлены на стабилизацию работы энергосистемы после повреждений, нанесенных ударами РФ. Жителей области призывают максимально экономно потреблять электроэнергию.

На Черниговщине ситуация еще сложнее. По распоряжению НЭК "Укрэнерго" там одновременно применили десять очередей графика аварийных отключений. В облэнерго напоминают, что действие ГАВ продлится до отдельного решения диспетчеров и будет зависеть от дальнейшего состояния энергосистемы.

null
Сообщение Черниговоблэнерго. Фото: скриншот

Экстренные отключения также введены в Киеве и Киевской области. По информации энергетиков, в таких случаях почасовые графики не применяются.

null
Предупреждение ДТЭК. Фото: скриншот

В энергетических компаниях отмечают, что все принятые меры носят временный характер и являются необходимыми для сохранения стабильности объединенной энергосистемы Украины. О любых изменениях в режимах электроснабжения обещают сообщать дополнительно.

Напомним, эксперты дали советы, как правильно запустить генератор, если им длительное время не пользовались.

Также премьер-министр Украины объявила об изменениях для потребителей, которые хотят установить солнечные панели.

электроэнергия Укрэнерго ДТЭК энергосистема отключения света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
