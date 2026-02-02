Відео
Головна Новини дня Через атаки РФ у регіонах ввели аварійні та екстрені відключення

Через атаки РФ у регіонах ввели аварійні та екстрені відключення

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 10:29
Укренерго запровадило аварійні відключення в областях 2 лютого
Енергетик ремонтує мережу. Фото: ДТЕК

У понеділок, 2 лютого, в Україні частково запровадили аварійні та екстрені відключення електроенергії через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по енергосистемі. Внаслідок цього попередні графіки погодинних відключень електроенергії не діятимуть. 

Новини.LIVE пояснить, де виникли масштабні аварійні відключення електроенергії.

Читайте також:

Де в Україні ввели аварійні відключення електроенергії 2 лютого вранці

У Черкаській області з 9:46 за командою НЕК "Укренерго" почали застосовувати графіки аварійних відключень. В обленерго зазначили, що паралельно в регіоні продовжують діяти й графіки погодинних відключень.

null
Черкасиобленерго. Фото: скриншот

Енергетики наголошують, що обмеження є вимушеними та спрямовані на стабілізацію роботи енергосистеми після пошкоджень, завданих ударами РФ. Жителів області закликають максимально ощадливо споживати електроенергію.

На Чернігівщині ситуація ще складніша. За розпорядженням НЕК "Укренерго" там одночасно застосували десять черг графіка аварійних відключень. В обленерго нагадують, що дія ГАВ триватиме до окремого рішення диспетчерів і залежатиме від подальшого стану енергосистеми.

null
Повідомлення Чернігівобленерго. Фото: скриншот

Екстрені відключення також введені у Києві та Київській області. За інформацією енергетиків, у таких випадках погодинні графіки не застосовуються.

null
Попередження ДТЕК. Фото: скриншот

В енергетичних компаніях наголошують, що всі вжиті заходи мають тимчасовий характер і є необхідними для збереження стабільності об'єднаної енергосистеми України. Про будь-які зміни в режимах електропостачання обіцяють повідомляти додатково.

Нагадаємо, експерти дали поради, як правильно запустити генератор, якщо ним тривалий час не користувалися.

Також прем'єр-міністерка України оголосила про зміни для споживачів, які хочуть встановити сонячні панелі

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
