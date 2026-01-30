Встановлення сонячних панелей — які документи потрібні

Встановити сонячні панелі стало простіше — рішення уряду
Кабінет міністрів спростив процедуру встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах. Тепер немає потреби в додаткових дозвільних або реєстраційних процедур від органів державного архітектурно-будівельного контролю.
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram.
Кабмін спростив правила встановлення сонячних електростанцій
"Раніше встановлення сонячних систем трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт. Уряд спростив правила встановлення і виключив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів", — йдеться в повідомленні.
Згідно з постановою уряду, для встановлення сонячних електростанцій тепер достатньо звіту про технічне обстеження будівлі.
"Потреби у додаткових дозвільних або реєстраційних процедур від органів державного архітектурно-будівельного контролю немає", — додала Свириденко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в низці столичних шкіл встановлять сонячні панелі — це дозволить їм заробляти кошти.
Також ми писали, чи потрібен дозвіл сусідів на встановлення сонячних електростанцій.
Читайте Новини.LIVE!