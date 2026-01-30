Відео
Головна Новини дня Встановити сонячні панелі стало простіше — рішення уряду

Встановити сонячні панелі стало простіше — рішення уряду

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 11:42
Встановлення сонячних панелей — які документи потрібні
Дівчина чистить сонячні панелі від снігу. Фото: Wikimedia

Кабінет міністрів спростив процедуру встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах. Тепер немає потреби в додаткових дозвільних або реєстраційних процедур від органів державного архітектурно-будівельного контролю.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram.

Читайте також:
Свириденко
Допис Юлії Свириденко. Фото: скриншот

Кабмін спростив правила встановлення сонячних електростанцій

"Раніше встановлення сонячних систем трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт. Уряд спростив правила встановлення і виключив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів", — йдеться в повідомленні.

Згідно з постановою уряду, для встановлення сонячних електростанцій тепер достатньо звіту про технічне обстеження будівлі.

"Потреби у додаткових дозвільних або реєстраційних процедур від органів державного архітектурно-будівельного контролю немає", — додала Свириденко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в низці столичних шкіл встановлять сонячні панелі — це дозволить їм заробляти кошти.

Також ми писали, чи потрібен дозвіл сусідів на встановлення сонячних електростанцій.

Кабінет міністрів електроенергія Юлія Свириденко сонячні панелі сонячні електростанції
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
