Установка солнечных панелей — какие документы нужны

Установить солнечные панели стало проще — решение правительства
Кабинет министров упростил процедуру установки солнечных электростанций на крышах и фасадах. Теперь нет необходимости в дополнительных разрешительных или регистрационных процедур от органов государственного архитектурно-строительного контроля.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.
Кабмин упростил правила установки солнечных электростанций
"Ранее установка солнечных систем трактовалась как реконструкция или капитальный ремонт. Правительство упростило правила установки и исключило эти работы из перечня требующих специальных документов", — говорится в сообщении.
Согласно постановлению правительства, для установки солнечных электростанций теперь достаточно отчета о техническом обследовании здания.
"Потребности в дополнительных разрешительных или регистрационных процедур от органов государственного архитектурно-строительного контроля нет", — добавила Свириденко.
