Установка солнечных панелей — какие документы нужны

Кабинет министров упростил процедуру установки солнечных электростанций на крышах и фасадах. Теперь нет необходимости в дополнительных разрешительных или регистрационных процедур от органов государственного архитектурно-строительного контроля.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Кабмин упростил правила установки солнечных электростанций

"Ранее установка солнечных систем трактовалась как реконструкция или капитальный ремонт. Правительство упростило правила установки и исключило эти работы из перечня требующих специальных документов", — говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства, для установки солнечных электростанций теперь достаточно отчета о техническом обследовании здания.

"Потребности в дополнительных разрешительных или регистрационных процедур от органов государственного архитектурно-строительного контроля нет", — добавила Свириденко.

