Установить солнечные панели стало проще — решение правительства

Установить солнечные панели стало проще — решение правительства

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 11:42
Установка солнечных панелей — какие документы нужны
Девушка чистит солнечные панели от снега. Фото: Wikimedia

Кабинет министров упростил процедуру установки солнечных электростанций на крышах и фасадах. Теперь нет необходимости в дополнительных разрешительных или регистрационных процедур от органов государственного архитектурно-строительного контроля.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Читайте также:
Свириденко
Сообщение Юлии Свириденко. Фото: скриншот

Кабмин упростил правила установки солнечных электростанций

"Ранее установка солнечных систем трактовалась как реконструкция или капитальный ремонт. Правительство упростило правила установки и исключило эти работы из перечня требующих специальных документов", — говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства, для установки солнечных электростанций теперь достаточно отчета о техническом обследовании здания.

"Потребности в дополнительных разрешительных или регистрационных процедур от органов государственного архитектурно-строительного контроля нет", — добавила Свириденко.

Напомним, ранее сообщалось, что в ряде столичных школ установят солнечные панели — это позволит им зарабатывать средства.

Также мы писали, нужно ли разрешение соседей на установку солнечных электростанций.

Кабинет министров электроэнергия Юлия Свириденко солнечные панели солнечные электростанции
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
