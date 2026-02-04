Відео
Головна Новини дня Трамп сказав, чого хоче від Путіна щодо України

Трамп сказав, чого хоче від Путіна щодо України

Дата публікації: 4 лютого 2026 00:19
Трамп хоче, щоб Путін закінчив війну в Україні
Термінова новина

Президент США Дональд Трамп розповів, чого він хоче від глави Кремля Володимира Путіна. За його словами, він хоче, щоб Путін закінчив війну в Україні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Читайте також:

Що сказав Трамп про свої очікування від Путіна

"Я хочу, щоб він (Путін. - Ред.) закінчив війну. Я говорив, я хочу, щоб він закінчив війну", - заявив президент США.

При цьому Дональд Трамп не уточнив, коли саме відбулася ця розмова.

Новина доповнюється...

володимир путін Дональд Трамп Україна перемир'я війна в Україні мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
