Трамп хоче, щоб Путін закінчив війну в Україні

Президент США Дональд Трамп розповів, чого він хоче від глави Кремля Володимира Путіна. За його словами, він хоче, щоб Путін закінчив війну в Україні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Що сказав Трамп про свої очікування від Путіна

"Я хочу, щоб він (Путін. - Ред.) закінчив війну. Я говорив, я хочу, щоб він закінчив війну", - заявив президент США.

При цьому Дональд Трамп не уточнив, коли саме відбулася ця розмова.

