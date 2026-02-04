Трамп хоче, щоб Путін закінчив війну в Україні

Трамп сказав, чого хоче від Путіна щодо України
Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 00:19
Термінова новина
Президент США Дональд Трамп розповів, чого він хоче від глави Кремля Володимира Путіна. За його словами, він хоче, щоб Путін закінчив війну в Україні.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.
Реклама
Читайте також:
Що сказав Трамп про свої очікування від Путіна
"Я хочу, щоб він (Путін. - Ред.) закінчив війну. Я говорив, я хочу, щоб він закінчив війну", - заявив президент США.
При цьому Дональд Трамп не уточнив, коли саме відбулася ця розмова.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама