Делегація Росії прибула в Абу-Дабі для переговорів з Україною та США

Переговори України, РФ і США в Абу-Дабі. Фото: Reuters

У вівторок увечері, 3 лютого, в Абу-Дабі прибув літак із російською делегацією. Очікується, що 4 і 5 лютого відбудеться другий раунд переговорів з Україною і США щодо завершення війни.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Що відомо про майбутні переговори

Як пише медіа, склад російської делегації залишиться тим самим, що й на попередній зустрічі. Переговори знову пройдуть на рівні робочих груп.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що тристоронні переговори триватимуть два дні — 4 і 6 числа. Контакти між сторонами мали відбутися раніше, проте сторони погодили нові дати.

Тим часом у Білому домі повідомили, що США представлятимуть ті самі перемовники, що й на зустрічі 23-24 січня. Йдеться про спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та зятя президента США Джареда Кушнера.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив, що на майбутніх переговорах українська сторона почує, на які компроміси готова Росія.

Крім того, він анонсував, що роботу української переговорної команди буде скориговано, що пов'язано з черговою масштабною атакою РФ на енергетику України, яку ворог здійснив у ніч на 3 лютого, за добу до переговорів.