Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Російська делегація прибула в Абу-Дабі для переговорів

Російська делегація прибула в Абу-Дабі для переговорів

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 23:24
Делегація Росії прибула в Абу-Дабі для переговорів з Україною та США
Переговори України, РФ і США в Абу-Дабі. Фото: Reuters

У вівторок увечері, 3 лютого, в Абу-Дабі прибув літак із російською делегацією. Очікується, що 4 і 5 лютого відбудеться другий раунд переговорів з Україною і США щодо завершення війни.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про майбутні переговори

Як пише медіа, склад російської делегації залишиться тим самим, що й на попередній зустрічі. Переговори знову пройдуть на рівні робочих груп.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що тристоронні переговори триватимуть два дні — 4 і 6 числа. Контакти між сторонами мали відбутися раніше, проте сторони погодили нові дати.

Тим часом у Білому домі повідомили, що США представлятимуть ті самі перемовники, що й на зустрічі 23-24 січня. Йдеться про спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та зятя президента США Джареда Кушнера.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив, що на майбутніх переговорах українська сторона почує, на які компроміси готова Росія.

Крім того, він анонсував, що роботу української переговорної команди буде скориговано, що пов'язано з черговою масштабною атакою РФ на енергетику України, яку ворог здійснив у ніч на 3 лютого, за добу до переговорів.

США переговори Україна війна в Україні Росія мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації