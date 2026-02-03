Переговори України та РФ — Зеленський висловив свої очкування

Термінова новина

Українська переговорна команда перебуватиме на постійному зв'язку з президентом Володимиром Зеленським під час контактів із російською стороною. Глава держави заявив, що Київ очікує почути, з якими пропозиціями та на які компроміси готова піти РФ.

Зеленський нагадав, що під час попередніх домовленостей в Абу-Дабі обговорювали кроки деескалації, зокрема відмову від ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі. Запропоноване США "енергетичне перемир'я", за його словами, не стало жестом доброї волі з боку Росії — паузу використали для накопичення ракет, а відкладений удар виявився у півтора раза масштабнішим.

