Головна Новини дня Почуємо, на які компроміси готова РФ — Зеленський про переговори

Почуємо, на які компроміси готова РФ — Зеленський про переговори

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 15:07
Переговори України та РФ — Зеленський висловив свої очкування
Українська переговорна команда перебуватиме на постійному зв'язку з президентом Володимиром Зеленським під час контактів із російською стороною. Глава держави заявив, що Київ очікує почути, з якими пропозиціями та на які компроміси готова піти РФ.

Зеленський нагадав, що під час попередніх домовленостей в Абу-Дабі обговорювали кроки деескалації, зокрема відмову від ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі. Запропоноване США "енергетичне перемир'я", за його словами, не стало жестом доброї волі з боку Росії — паузу використали для накопичення ракет, а відкладений удар виявився у півтора раза масштабнішим.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
