Переговоры Украины и РФ — Зеленский высказал свои ожидания

Украинская переговорная команда будет находиться на постоянной связи с президентом Владимиром Зеленским во время контактов с российской стороной. Глава государства заявил, что Киев ожидает услышать, с какими предложениями и на какие компромиссы готова пойти РФ.

Зеленский напомнил, что во время предыдущих договоренностей в Абу-Даби обсуждали шаги деэскалации, в частности отказ от ударов по энергетической и критической инфраструктуре. Предложенное США "энергетическое перемирие", по его словам, не стало жестом доброй воли со стороны России — паузу использовали для накопления ракет, а отложенный удар оказался в полтора раза масштабнее.

