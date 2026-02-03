Видео
Видео

Главная Новости дня Услышим, на какие компромиссы готова РФ — Зеленский о переговорах

Услышим, на какие компромиссы готова РФ — Зеленский о переговорах

Дата публикации 3 февраля 2026 15:07
Переговоры Украины и РФ — Зеленский высказал свои ожидания
Украинская переговорная команда будет находиться на постоянной связи с президентом Владимиром Зеленским во время контактов с российской стороной. Глава государства заявил, что Киев ожидает услышать, с какими предложениями и на какие компромиссы готова пойти РФ.

Зеленский напомнил, что во время предыдущих договоренностей в Абу-Даби обсуждали шаги деэскалации, в частности отказ от ударов по энергетической и критической инфраструктуре. Предложенное США "энергетическое перемирие", по его словам, не стало жестом доброй воли со стороны России — паузу использовали для накопления ракет, а отложенный удар оказался в полтора раза масштабнее.

Читайте также:

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
