Зеленский объяснил, зачем РФ согласилась на энергетическое перемирие

Россия использовала паузу в ударах, предложенную США, не для дипломатии, а для накопления ракет и подготовки нового массированного обстрела Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после селекторного совещания по ситуации в регионах.

По его словам, атака по энергетической инфраструктуре была целенаправленной и состоялась в период самых низких температур. РФ применила 32 баллистические ракеты, 11 ракет других типов, 28 крылатых ракет и около 450 ударных дронов. Больше всего пострадали Харьковская, Днепропетровская, Киевская области, а также Киев, Винницкая, Одесская и Запорожская области. Сложная ситуация с теплоснабжением сохраняется в Киеве, Харькове, Днепре и Лозовой.

