Україна
Зеленский сказал, зачем РФ согласилась на "перемирие" Трампа

Зеленский сказал, зачем РФ согласилась на "перемирие" Трампа

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 13:50
Зеленский объяснил, зачем РФ согласилась на энергетическое перемирие
Срочная новость

Россия использовала паузу в ударах, предложенную США, не для дипломатии, а для накопления ракет и подготовки нового массированного обстрела Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после селекторного совещания по ситуации в регионах.

По его словам, атака по энергетической инфраструктуре была целенаправленной и состоялась в период самых низких температур. РФ применила 32 баллистические ракеты, 11 ракет других типов, 28 крылатых ракет и около 450 ударных дронов. Больше всего пострадали Харьковская, Днепропетровская, Киевская области, а также Киев, Винницкая, Одесская и Запорожская области. Сложная ситуация с теплоснабжением сохраняется в Киеве, Харькове, Днепре и Лозовой.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
