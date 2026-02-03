Відео
Україна
Відео

Зеленський сказав, навіщо РФ погодилася на "перемир'я" Трампа

Дата публікації: 3 лютого 2026 13:50
Зеленський пояснив, навіщо РФ погодилася на енергетичне перемир'я
Термінова новина

Росія використала паузу в ударах, запропоновану США, не для дипломатії, а для накопичення ракет і підготовки нового масованого обстрілу України. Про це заявив президент Володимир Зеленський після селекторної наради щодо ситуації в регіонах.

За його словами, атака по енергетичній інфраструктурі була цілеспрямованою та відбулася в період найнижчих температур. РФ застосувала 32 балістичні ракети, 11 ракет інших типів, 28 крилатих ракет і близько 450 ударних дронів. Найбільше постраждали Харківська, Дніпропетровська, Київська області, а також Київ, Вінниччина, Одещина та Запоріжжя. Складна ситуація з теплопостачанням зберігається у Києві, Харкові, Дніпрі та Лозовій.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
