Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Работу переговорной группы изменят после атаки РФ — Зеленский

Работу переговорной группы изменят после атаки РФ — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 13:50
Зеленский пообещал скорректировать работу переговорной команды из-за атаки РФ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

После массированной атаки РФ президент Владимир Зеленский заявил, что работа украинской переговорной команды будет скорректирована. Он подчеркнул, что каждый такой удар, по его мнению, лишь подтверждает неизменность позиции Москвы.

Об этом Владимир Зеленский заявил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский заявил, что переговорщики будут работать по-другому после массированного удара

На фоне обстрела глава государства сообщил о новых задачах, которые поставил перед Министерством обороны и командованием Воздушных сил. Детали этих поручений президент в сообщении не раскрыл.

Отдельный фокус, по словам Зеленского, должен быть на внешней работе. Он ожидает от Министерства иностранных дел и всего дипломатического корпуса активных действий, чтобы партнеры получали четкую информацию о том, что происходит, а также чтобы была организована достаточная поддержка для людей.

Напомним, вчера, 2 февраля, Владимир Зеленский очертил главные направления второго этапа переговоров в Абу-Даби.

Ранее в Кремле делали заявление о том, как Зеленский и Путин могут встретиться лично.

Владимир Зеленский переговоры Украина обстрелы Россия мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации