Зеленский пообещал скорректировать работу переговорной команды из-за атаки РФ

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

После массированной атаки РФ президент Владимир Зеленский заявил, что работа украинской переговорной команды будет скорректирована. Он подчеркнул, что каждый такой удар, по его мнению, лишь подтверждает неизменность позиции Москвы.

Об этом Владимир Зеленский заявил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский заявил, что переговорщики будут работать по-другому после массированного удара

На фоне обстрела глава государства сообщил о новых задачах, которые поставил перед Министерством обороны и командованием Воздушных сил. Детали этих поручений президент в сообщении не раскрыл.

Отдельный фокус, по словам Зеленского, должен быть на внешней работе. Он ожидает от Министерства иностранных дел и всего дипломатического корпуса активных действий, чтобы партнеры получали четкую информацию о том, что происходит, а также чтобы была организована достаточная поддержка для людей.

Напомним, вчера, 2 февраля, Владимир Зеленский очертил главные направления второго этапа переговоров в Абу-Даби.

Ранее в Кремле делали заявление о том, как Зеленский и Путин могут встретиться лично.