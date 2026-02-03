Відео
Роботу переговорної групи змінять після атаки РФ — Зеленський

Роботу переговорної групи змінять після атаки РФ — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 13:50
Зеленський пообіцяв скоригувати роботу переговорної команди через атаку РФ
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Після масованої атаки РФ президент Володимир Зеленський заявив, що роботу української переговорної команди буде скориговано. Він підкреслив, що кожен такий удар, на його думку, лише підтверджує незмінність позиції Москви.

Про це Володимир Зеленський заявив у Telegram.

Читайте також:

Зеленський заявив, що переговорники працюватимуть по-іншому після масованого удару 

На тлі обстрілу глава держави повідомив про нові завдання, які поставив перед Міністерством оборони та командуванням Повітряних сил. Деталі цих доручень президент у повідомленні не розкрив.

Окремий фокус, за словами Зеленського, має бути на зовнішній роботі. Він очікує від Міністерства закордонних справ і всього дипломатичного корпусу активних дій, щоб партнери отримували чітку інформацію про те, що відбувається, а також щоб була організована достатня підтримка для людей.

Нагадаємо, вчора, 2 лютого, Володимир Зеленський окреслив головні напрямки другого етапу переговорів в Абу-Дабі.

Раніше в Кремлі робили заяву про те, як Зеленський та Путін можуть зустрітися особисто.

Володимир Зеленський переговори Україна обстріли Росія мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
