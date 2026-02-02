Переговори в Абу-Дабі - Зеленський

Зеленський розкрив деталі другого етапу переговорів в Абу-Дабі
Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження роботи української делегації над мирними ініціативами в Абу-Дабі. За його словами, переговори увійшли у другий етап і передбачають як тристоронні зустрічі, так і двосторонні консультації з представниками США.
Про це він повідомив у вечірньому зверненні у понеділок, 2 лютого.
Переговори в Абу-Дабі
"Наша команда продовжує працювати з американською стороною, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися", — написав Зеленський у своєму зверненні.
Він додав, що сьогодні відбулася нарада з українською делегацією, яка вже вирушила до Абу-Дабі, а самі зустрічі заплановані на середу та четвер.
Президент наголосив, що переговори мають конкретний зміст і потребують подальшої роботи. Зокрема, Україна готова обговорювати питання гарантій безпеки, а уряд активно працює над відновленням та подальшим розвитком країни.
"Важливо, щоб у цей час Америка рішуче підтримувала діалог і працювала з російською стороною, аби російські удари та терор не зривали те, що можна досягти", — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський провів переговори із командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей.
Водночас Пєсков шокував заявою про можливу зустріч Зеленського і Путіна. Він заявив, що зустріч можлива лише у Москві.
