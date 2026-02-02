Переговори в Абу-Дабі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження роботи української делегації над мирними ініціативами в Абу-Дабі. За його словами, переговори увійшли у другий етап і передбачають як тристоронні зустрічі, так і двосторонні консультації з представниками США.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні у понеділок, 2 лютого.

Реклама

Читайте також:

Переговори в Абу-Дабі

"Наша команда продовжує працювати з американською стороною, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися", — написав Зеленський у своєму зверненні.

Він додав, що сьогодні відбулася нарада з українською делегацією, яка вже вирушила до Абу-Дабі, а самі зустрічі заплановані на середу та четвер.

Президент наголосив, що переговори мають конкретний зміст і потребують подальшої роботи. Зокрема, Україна готова обговорювати питання гарантій безпеки, а уряд активно працює над відновленням та подальшим розвитком країни.

"Важливо, щоб у цей час Америка рішуче підтримувала діалог і працювала з російською стороною, аби російські удари та терор не зривали те, що можна досягти", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський провів переговори із командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей.

Водночас Пєсков шокував заявою про можливу зустріч Зеленського і Путіна. Він заявив, що зустріч можлива лише у Москві.