Переговоры в Абу-Даби - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжении работы украинской делегации над мирными инициативами в Абу-Даби. По его словам, переговоры вошли во второй этап и предусматривают как трехсторонние встречи, так и двусторонние консультации с представителями США.

Об этом он сообщил в вечернем обращении в понедельник, 2 февраля.

Реклама

Читайте также:

Переговоры в Абу-Даби

"Наша команда продолжает работать с американской стороной, чтобы реальные решения ради мира могли масштабироваться", — написал Зеленский в своем обращении.

Он добавил, что сегодня состоялось совещание с украинской делегацией, которая уже отправилась в Абу-Даби, а сами встречи запланированы на среду и четверг.

Президент подчеркнул, что переговоры имеют конкретное содержание и требуют дальнейшей работы. В частности, Украина готова обсуждать вопросы гарантий безопасности, а правительство активно работает над восстановлением и дальнейшим развитием страны.

"Важно, чтобы в это время Америка решительно поддерживала диалог и работала с российской стороной, чтобы российские удары и террор не срывали то, что можно достичь", — отметил Зеленский.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с командой перед новым раундом трехсторонних встреч.

В то же время Песков шокировал заявлением о возможной встрече Зеленского и Путина. Он заявил, что встреча возможна только в Москве.