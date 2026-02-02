Песков сделал заявление о встрече Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Путина возможны только в Москве. По этому вопросу позиция Кремля остается неизменной.

Об этом информируют РосСМИ в понедельник, 2 февраля.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сохраняет свою позицию: если Зеленский хочет переговоров с Путиным, они должны быть в российской столице.

Отдельно Песков прокомментировал мирные переговоры с Соединенными Штатами Америки. По его словам, "украинское урегулирование — это сложный процесс", по каким-то вопросам удалось приблизиться к решению, по каким-то пока — нет.

"Украинское урегулирование — это очень сложный разновекторный процесс. По некоторым вопросам мы приблизились, потому что состоялись обсуждения, разговоры. По некоторым вопросам легче находить точки соприкосновения. Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения. Там еще сближение констатировать нельзя. Это очень сложный процесс", — сказал Песков.

По его словам, Кирилл Дмитриев возглавляет рабочую группу по экономическому взаимодействию, в основном эти вопросы и находятся в сфере его компетенции.

Кроме того, Песков заявил, что конкретики по организации контактов Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона сейчас нет.

Недавно Зеленский раскрыл детали новой трехсторонней встречи между Украиной, США и Россией, которая состоится в Эмиратах.

Ранее Зеленский заявил, что не рассматривает вариант личной встречи с Путиным в Москве.