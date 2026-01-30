Зеленский публично отверг вариант переговоров в России

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вариант личной встречи с Владимиром Путиным в Москве неприемлем и не рассматривается. По его словам, такое предложение является абсурдным и по логике ничем не отличается от гипотетической встречи с российским президентом в Киеве. Также он высказался о сроках проведения нового этапа переговоров.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Глава государства подчеркнул, что при желании он так же может пригласить Путина приехать в украинскую столицу. Зеленский отметил, что делает это публично, однако добавил, что сомневается в готовности российского лидера на такой шаг.

"Публично приглашаю его, если он решится конечно. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву", — высказался президент.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что не рассматривает и возможность проведения встречи с Путиным на территории Беларуси, фактически исключив этот вариант из переговорного процесса.

Следующий этап переговоров под угрозой срыва

Вместе с этим президент Украины допустил, что следующая встреча между украинской и российской сторонами может не состояться в запланированные сроки.

По его словам, переговоры должны были состояться в воскресенье, 1 февраля, а местом встречи стороны предварительно согласовали Абу-Даби. Зеленский подчеркнул, что для Украины принципиально важно присутствие всех участников, с которыми достигались договоренности, поскольку ожидается обратная связь по итогам разговоров.

"Для нас очень нужно, чтобы все были на встрече, с кем договаривались, потому что все ожидают фидбэк. Но может быть изменена дата или место. Потому что, на наш взгляд, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, наверное, могут повлиять на дату", — предположил Владимир Зеленский.

