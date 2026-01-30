Зеленський публічно відкинув варіант переговорів у Росії

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Президент України Володимир Зеленський заявив, що варіант особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Москві є неприйнятним і не розглядається. За його словами, така пропозиція є абсурдною і за логікою нічим не відрізняється від гіпотетичної зустрічі з російським президентом у Києві. Також він висловився про терміни проведення нового етапу переговорів.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами.

Глава держави наголосив, що за бажання він так само може запросити Путіна приїхати до української столиці. Зеленський зазначив, що робить це публічно, однак додав, що сумнівається в готовності російського лідера на такий крок.

"Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно. Але якщо хтось не хоче зустрічатись, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву", — висловився президент.

Окремо Зеленський підкреслив, що не розглядає і можливість проведення зустрічі з Путіним на території Білорусі, фактично виключивши цей варіант із переговорного процесу.

Наступний етап переговорів під загрозою зриву

Разом із цим президент України допустив, що наступна зустріч між українською та російською сторонами може не відбутися у заплановані строки.

За його словами, переговори мали відбутися в неділю, 1 лютого, а місцем зустрічі сторони попередньо погодили Абу-Дабі. Зеленський наголосив, що для України принципово важливою є присутність усіх учасників, з якими досягалися домовленості, оскільки очікується зворотний зв'язок за підсумками розмов.

"Для нас дуже потрібно, щоб всі були на зустрічі, з ким домовлялись, тому що всі очікують фідбек. Але може бути змінена дата або місце. Тому що, на наш погляд, щось відбувається в ситуації з Америкою та Іраном. І ці речі, напевно, можуть повпливати на дату", — припустив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Дональд Трамп висловився про переговорний процес України, США та Росії.

Також раніше Володимир Зеленський підтвердив, що з Росією було досягнуте тимчасове енергетичне перемир'я.