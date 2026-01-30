Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відкинув зустріч із Путіним у Москві

Зеленський відкинув зустріч із Путіним у Москві

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 10:06
Зеленський публічно відкинув варіант переговорів у Росії
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Президент України Володимир Зеленський заявив, що варіант особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Москві є неприйнятним і не розглядається. За його словами, така пропозиція є абсурдною і за логікою нічим не відрізняється від гіпотетичної зустрічі з російським президентом у Києві. Також він висловився про терміни проведення нового етапу переговорів.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами.

Реклама
Читайте також:

Зеленський пояснив, чому переговори з Путіним тет-а-тет неможливі

Глава держави наголосив, що за бажання він так само може запросити Путіна приїхати до української столиці. Зеленський зазначив, що робить це публічно, однак додав, що сумнівається в готовності російського лідера на такий крок. 

"Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно. Але якщо хтось не хоче зустрічатись, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву", — висловився президент.

Окремо Зеленський підкреслив, що не розглядає і можливість проведення зустрічі з Путіним на території Білорусі, фактично виключивши цей варіант із переговорного процесу.

Наступний етап переговорів під загрозою зриву

Разом із цим президент України допустив, що наступна зустріч між українською та російською сторонами може не відбутися у заплановані строки.

За його словами, переговори мали відбутися в неділю, 1 лютого, а місцем зустрічі сторони попередньо погодили Абу-Дабі. Зеленський наголосив, що для України принципово важливою є присутність усіх учасників, з якими досягалися домовленості, оскільки очікується зворотний зв'язок за підсумками розмов.

"Для нас дуже потрібно, щоб всі були на зустрічі, з ким домовлялись, тому що всі очікують фідбек. Але може бути змінена дата або місце. Тому що, на наш погляд, щось відбувається в ситуації з Америкою та Іраном. І ці речі, напевно, можуть повпливати на дату", — припустив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Дональд Трамп висловився про переговорний процес України, США та Росії.

Також раніше Володимир Зеленський підтвердив, що з Росією було досягнуте тимчасове енергетичне перемир'я.

Володимир Зеленський володимир путін переговори війна в Україні мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації