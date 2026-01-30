Переговори України та РФ — Трамп заявив про значний прогрес

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про відчутний прогрес у переговорах щодо припинення війни в Україні. Окремо глава Білого дому звернув увагу на тимчасове припинення атак Росії по українській енергетичній інфраструктурі.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Реклама

Читайте також:

Трамп прокоментував перебіг переговорів

"Я думаю, що там (на переговорах в Абу-Дабі — ред.) досягається значний прогрес", — сказав президент США.

Також Трамп прокоментував інформацію про так зване енергетичне перемир'я між Україною та Росією. За його словами, він "дуже цінує" те, що протягом декількох годин не фіксуються атаки РФ на українську енергетичну інфраструктуру.

"Я сказав, що Росія тимчасово не веде обстрілів через надзвичайно холодну погоду… Ми попросили президента Путіна, чи могли б вони припинити обстріли на тиждень… він погодився на це. Ми дуже це цінуємо", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що особисто попросив російського диктатора Володимира Путіна не атакувати Київ та інші міста України протягом тижня.

А також президент України Володимир Зеленський підтвердив домовленість про перемир'я щодо енергетики.