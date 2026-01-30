Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп заявив про прогрес у переговорах між Україною та РФ

Трамп заявив про прогрес у переговорах між Україною та РФ

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 07:35
Переговори України та РФ — Трамп заявив про значний прогрес
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про відчутний прогрес у переговорах щодо припинення війни в Україні. Окремо глава Білого дому звернув увагу на тимчасове припинення атак Росії по українській енергетичній інфраструктурі.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Реклама
Читайте також:

Трамп прокоментував перебіг переговорів

"Я думаю, що там (на переговорах в Абу-Дабі — ред.) досягається значний прогрес", — сказав президент США.

Також Трамп прокоментував інформацію про так зване енергетичне перемир'я між Україною та Росією. За його словами, він "дуже цінує" те, що протягом декількох годин не фіксуються атаки РФ на українську енергетичну інфраструктуру.

"Я сказав, що Росія тимчасово не веде обстрілів через надзвичайно холодну погоду… Ми попросили президента Путіна, чи могли б вони припинити обстріли на тиждень… він погодився на це. Ми дуже це цінуємо", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що особисто попросив російського диктатора Володимира Путіна не атакувати Київ та інші міста України протягом тижня.

А також президент України Володимир Зеленський підтвердив домовленість про перемир'я щодо енергетики.

росія США переговори Дональд Трамп Україна війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації