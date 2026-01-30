Переговоры Украины и РФ — Трамп заявил о значительном прогрессе

Трамп заявил о прогрессе в переговорах между Украиной и РФ
Президент США Дональд Трамп заявил об ощутимом прогрессе в переговорах по прекращению войны в Украине. Отдельно глава Белого дома обратил внимание на временное прекращение атак России по украинской энергетической инфраструктуре.
Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
Трамп прокомментировал ход переговоров
"Я думаю, что там (на переговорах в Абу-Даби — ред.) достигается значительный прогресс", — сказал президент США.
Также Трамп прокомментировал информацию о так называемом энергетическом перемирии между Украиной и Россией. По его словам, он "очень ценит" то, что в течение нескольких часов не фиксируются атаки РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру.
"Я сказал, что Россия временно не ведет обстрелов из-за чрезвычайно холодной погоды... Мы попросили президента Путина, могли бы они прекратить обстрелы на неделю... он согласился на это. Мы очень это ценим", — подчеркнул Трамп.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что лично попросил российского диктатора Владимира Путина не атаковать Киев и другие города Украины в течение недели.
А также президент Украины Владимир Зеленский подтвердил договоренность о перемирии по энергетике.
