Переговоры Украины и РФ — Трамп заявил о значительном прогрессе

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил об ощутимом прогрессе в переговорах по прекращению войны в Украине. Отдельно глава Белого дома обратил внимание на временное прекращение атак России по украинской энергетической инфраструктуре.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп прокомментировал ход переговоров

"Я думаю, что там (на переговорах в Абу-Даби — ред.) достигается значительный прогресс", — сказал президент США.

Также Трамп прокомментировал информацию о так называемом энергетическом перемирии между Украиной и Россией. По его словам, он "очень ценит" то, что в течение нескольких часов не фиксируются атаки РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Я сказал, что Россия временно не ведет обстрелов из-за чрезвычайно холодной погоды... Мы попросили президента Путина, могли бы они прекратить обстрелы на неделю... он согласился на это. Мы очень это ценим", — подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что лично попросил российского диктатора Владимира Путина не атаковать Киев и другие города Украины в течение недели.

А также президент Украины Владимир Зеленский подтвердил договоренность о перемирии по энергетике.