Пєсков зробив заяву щодо зустрічі Зеленського і Путіна

Речник президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що переговори українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна можливі лише у Москві. Щодо цього питання позиція Кремля лишається незмінною.

Про це інформують РосЗМІ у понеділок, 2 лютого.

Речник Кремля наголосив, що Росія зберігає свою позицію: якщо Зеленський хоче переговорів із Путіним, вони мають бути у російській столиці.

Окремо Пєсков прокоментував мирні переговори зі Сполученими Штатами Америки. За його словами, "українське врегулювання — це складний процес", з якихось питань вдалося наблизитися до рішення, з якихось поки — ні.

"Українське врегулювання — це дуже складний різновекторний процес. З деяких питань ми наблизилися, тому що відбулися обговорення, розмови. З деяких питань легше знаходити точки дотику. Є питання, де складніше знаходити точки дотику. Там ще зближення констатувати не можна. Це дуже складний процес", — сказав Пєсков.

За його словами, Кирило Дмитрієв очолює робочу групу з економічної взаємодії, в основному ці питання і знаходяться у сфері його компетенції.

Крім того, Пєсков заявив, що конкретики щодо організації контактів Путіна і президента Франції Емманюеля Макрона зараз немає.

Нещодавно Зеленський розкрив деталі нової тристоронньої зустрічі між Україною, США та Росією, що відбудеться в Еміратах.

Раніше Зеленський заявив, що не розглядає варіант особистої зустрічі з Путіним у Москві.