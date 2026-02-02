Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Пєсков шокував заявою про можливу зустріч Зеленського і Путіна

Пєсков шокував заявою про можливу зустріч Зеленського і Путіна

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 14:12
Пєсков зробив заяву щодо зустрічі Зеленського і Путіна
Речник президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що переговори українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна можливі лише у Москві. Щодо цього питання позиція Кремля лишається незмінною.

Про це інформують РосЗМІ у понеділок, 2 лютого.

Реклама
Читайте також:

У Кремлі зробили заяву про переговори Зеленського і Путіна

Речник Кремля наголосив, що Росія зберігає свою позицію: якщо Зеленський хоче переговорів із Путіним, вони мають бути у російській столиці.

Окремо Пєсков прокоментував мирні переговори зі Сполученими Штатами Америки. За його словами, "українське врегулювання — це складний процес", з якихось питань вдалося наблизитися до рішення, з якихось поки — ні.

"Українське врегулювання — це дуже складний різновекторний процес. З деяких питань ми наблизилися, тому що відбулися обговорення, розмови. З деяких питань легше знаходити точки дотику. Є питання, де складніше знаходити точки дотику. Там ще зближення констатувати не можна. Це дуже складний процес", — сказав Пєсков.

За його словами, Кирило Дмитрієв очолює робочу групу з економічної взаємодії, в основному ці питання і знаходяться у сфері його компетенції.

Крім того, Пєсков заявив, що конкретики щодо організації контактів Путіна і президента Франції Емманюеля Макрона зараз немає.

Нещодавно Зеленський розкрив деталі нової тристоронньої зустрічі між Україною, США та Росією, що відбудеться в Еміратах.

Раніше Зеленський заявив, що не розглядає варіант особистої зустрічі з Путіним у Москві.

Володимир Зеленський володимир путін Дмитро Пєсков війна в Україні мирні переговори мирна угода
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації