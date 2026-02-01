Зеленский анонсировал новый раунд переговоров в Абу-Даби

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал детали подготовки к новому раунду переговоров в Эмиратах. Они состоятся уже на следующей неделе — 4 и 5 февраля.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в воскресенье, 1 февраля.

Переговоры в Абу-Даби

Украинский лидер рассказал, что сегодня был доклад переговорной команды Украины. По его словам, есть договоренность о трехсторонней встрече, которая состоится в Эмиратах в среду и четверг.

Кроме того, Зеленский провел разговор с секретарем СНБО Рустем Умеровым. Глава государства на завтра назначил совещание, чтобы согласовать рамки разговора и все подготовить.

"В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры. Многие лидеры, разные страны с нами в этом процессе, поддерживают Украину, и фактически ежедневно мы координируемся. В феврале будет достаточно серьезная наша внешнеполитическая активность, и уже с завтрашнего дня — контакты и встречи", — заявил Зеленский.

По его словам, Украина рассчитывает, что американская сторона будет так же активно. В частности, речь идет о мерах деэскалации — сокращении ударов. Глава государства подчеркнул, что многое зависит от того, что удастся США, чтобы люди доверяли процессу и результатам.

Напомним, после доклада переговорной команды Зеленский заявил, что Украина готова к предметному разговору.

Ранее глава государства отмечал, что вопрос территорий могут решить только лидеры.