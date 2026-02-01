Зеленский назвал даты следующих переговоров по завершению войны в Украине

Зеленский назвал даты следующих переговоров в Абу-Даби
Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 1 февраля, заслушал доклад переговорной команды. Он назвал даты следующих трехсторонних встреч.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Переговоры по войне в Украине
Зеленский отметил, что определены даты следующих переговоров в Абу-Даби: 4 и 5 февраля. По его словам, Украина готова к предметному разговору.
"И мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны. Спасибо всем, кто помогает!" — добавил украинский лидер.
Напомним, Зеленский отметил, что вопрос территорий никто не сможет решить, кроме лидеров.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил об ощутимом прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине.
