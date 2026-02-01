Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назвал даты следующих переговоров в Абу-Даби

Зеленский назвал даты следующих переговоров в Абу-Даби

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 12:28
Зеленский назвал даты следующих переговоров по завершению войны в Украине
Владимир Зеленский. Фото: Petros Karadjias/Pool via REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 1 февраля, заслушал доклад переговорной команды. Он назвал даты следующих трехсторонних встреч.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Переговоры по войне в Украине

Зеленский отметил, что определены даты следующих переговоров в Абу-Даби: 4 и 5 февраля. По его словам, Украина готова к предметному разговору.

"И мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны. Спасибо всем, кто помогает!" — добавил украинский лидер.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский отметил, что вопрос территорий никто не сможет решить, кроме лидеров.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил об ощутимом прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине.

Владимир Зеленский война переговоры Украина политики
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации