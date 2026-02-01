Відео
Головна Новини дня Зеленський назвав дати наступних перемовин в Абу-Дабі

Зеленський назвав дати наступних перемовин в Абу-Дабі

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 12:28
Зеленський назвав дати наступних переговорів щодо завершення війни в Україні
Володимир Зеленський. Фото: Petros Karadjias/Pool via REUTERS

Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 1 лютого, заслухав доповідь переговорної команди. Він назвав дати наступних тристоронніх зустрічей.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Переговори щодо війни в Україні

Зеленський наголосив, що визначено дати наступних переговорів в Абу-Дабі: 4 та 5 лютого. За його словами, Україна готова до предметної розмови. 

"І ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни. Дякую всім, хто допомагає!" — додав український лідер.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський наголосив, що питання територій ніхто не зможе вирішити, окрім лідерів.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив про відчутний прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні.

Володимир Зеленський війна переговори Україна політики
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
