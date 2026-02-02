Переговоры с Россией — Зеленский встретился с украинской делегацией

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля встретился с переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч. Встречи состоятся уже в среду и четверг на этой неделе.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского с украинской делегацией

Зеленский рассказал, что сегодня на совещании были почти все участники переговорной команды, а именно Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Александр Бевз. Давид Арахамия также будет участвовать в переговорах. Президент согласовал команде рамки разговора и конкретные задачи.

