Переговори з Росією — Зеленський зустрівся з українською делегацією

Зеленський зустрівся з українською делегацією перед переговорами
Президент України Володимир Зеленський 2 лютого зустрівся з переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей. Зустрічі відбудуться уже в середу й четвер цього тижня.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського з українською делегацією
Зеленський розповів, що сьогодні на нараді були майже всі учасники переговорної команди:
- Рустем Умєров,
- Кирило Буданов,
- Сергій Кислиця,
- Андрій Гнатов,
- Олександр Бевз.
У переговорах також братиме участь Давид Арахамія. Президент погодив команді рамки розмови й конкретні завдання.
"Українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною. Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів з відновлення та економічного розвитку", — сказав глава держави.
За його словами, українська команда розраховує на те, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу. Зеленський додав, що заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу п'ятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату.
Нагадаємо, раніше Зеленський розкрив деталі підготовки до нових переговорів. Вони відбудуться вже цього тижня — 4 та 5 лютого.
Водночас Пєсков шокував заявою про можливу зустріч Зеленського і Путіна. Він заявив, що зустріч можлива лише у Москві.
Читайте Новини.LIVE!