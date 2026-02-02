Переговори з Росією — Зеленський зустрівся з українською делегацією

Переговори Зеленського з українською делегацією. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 2 лютого зустрівся з переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей. Зустрічі відбудуться уже в середу й четвер цього тижня.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Зустріч Зеленського з українською делегацією

Зеленський розповів, що сьогодні на нараді були майже всі учасники переговорної команди:

Рустем Умєров,

Кирило Буданов,

Сергій Кислиця,

Андрій Гнатов,

Олександр Бевз.

У переговорах також братиме участь Давид Арахамія. Президент погодив команді рамки розмови й конкретні завдання.

"Українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною. Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів з відновлення та економічного розвитку", — сказав глава держави.

За його словами, українська команда розраховує на те, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу. Зеленський додав, що заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу п'ятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату.

Нагадаємо, раніше Зеленський розкрив деталі підготовки до нових переговорів. Вони відбудуться вже цього тижня — 4 та 5 лютого.

Водночас Пєсков шокував заявою про можливу зустріч Зеленського і Путіна. Він заявив, що зустріч можлива лише у Москві.