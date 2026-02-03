Видео
Главная Новости дня Российская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров

Российская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров

Дата публикации 3 февраля 2026 23:24
Делегация России прибыла в Абу-Даби для переговоров с Украиной и США
Переговоры Украины, РФ и США в Абу-Даби. Фото: Reuters

Во вторник вечером, 3 февраля, в Абу-Даби прибыл самолет с российской делегацией. Ожидается, что 4 и 5 февраля пройдет второй раунд переговоров с Украиной и США по завершению войны.

Об этом сообщают российские СМИ.

Что известно о предстоящих переговорах

Как пишет медиа, состав российский делегации останется тем же, что и на предыдущей встрече. Переговоры вновь пройдут на уровне рабочих групп.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонние переговоры продлятся два дня — 4 и 6 числа. Контакты между сторонами должны были состоятся раньше, однако стороны согласовали новые даты.

Тем временем в Белом доме сообщили, что США будут представлять те же переговорщики, что и на встрече 23-24 января. Речь идет про спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и зяте президента США Джареда Кушнера.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что на предстоящих переговорах украинская сторона услышит, на какие компромиссы готова Россия.

Кроме того, он анонсировал, что работа украинской переговорной команды будет скорректирована. Это связанно с очередной масштабной атакой РФ по энергетике Украины, которую враг совершил в ночь на 3 февраля, за сутки до переговоров.

