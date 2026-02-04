Путін боїться лише Трампа - Зеленський

Зеленський розкрив, кого насправді боїться Путін
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін боїться лише Дональда Трампа. При цьому європейські політики не мають такого впливу на диктатора.
Про це голова держави сказав в інтерв’ю французькому телеканалу France 2.
Путін боїться лише Трампа
За словами Зеленського, Трамп усвідомлює, що має реальні важелі впливу на Росію — зокрема через економіку, санкції та постачання зброї.
"Якщо Трамп знає, що Путін його боїться, то він не прийме всі умови російського президента", — сказав український лідер.
Відповідаючи на запитання журналіста про ставлення Путіна до європейських лідерів, Зеленський зазначив, що, попри вдячність за значну допомогу з боку Європи, російський президент їх, на жаль, не боїться.
"Вони наші партнери, вони нам дуже допомогли, але Путін, на жаль, їх не боїться", — пояснив він.
