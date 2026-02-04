Путін боїться лише Трампа - Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін боїться лише Дональда Трампа. При цьому європейські політики не мають такого впливу на диктатора.

Про це голова держави сказав в інтерв’ю французькому телеканалу France 2.

Путін боїться лише Трампа

За словами Зеленського, Трамп усвідомлює, що має реальні важелі впливу на Росію — зокрема через економіку, санкції та постачання зброї.

"Якщо Трамп знає, що Путін його боїться, то він не прийме всі умови російського президента", — сказав український лідер.

Відповідаючи на запитання журналіста про ставлення Путіна до європейських лідерів, Зеленський зазначив, що, попри вдячність за значну допомогу з боку Європи, російський президент їх, на жаль, не боїться.

"Вони наші партнери, вони нам дуже допомогли, але Путін, на жаль, їх не боїться", — пояснив він.

