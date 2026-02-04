Трамп створює умови для наступної війни в Україні — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Нинішній підхід президента США Дональда Трампа до миру створює передумови для наступної війни в Україні. Поспіх очільника Білого дому у мирному процесі може призвести до укладання недосконалої угоди, яка прокладе шлях для нового вторгнення Росії.

Про це пише The Telegraph.

Реклама

Читайте також:

Як Трамп створює умови для наступної війни в Україні

У матеріалі видання зазначається, що мирний процес, що завершує одну війну, але водночас може спровокувати іншу є ризикованим. І схоже, що Дональд Трамп не до кінця це усвідомлює, відправляючи свого спецпосланця Стіва Віткоффа в Абу-Дабі з дорученням укласти угоду — фактично будь-яку — між Україною та Росією.

Очікується, що ці перемовини будуть зосереджені на тому, що Віткофф назвав "одним питанням", яке залишається невирішеним: майбутнє Донецької області на сході України.

The Telegraph зазначає, що глава Кремля Путін намагається отримати на переговорах те, що не зміг досягти військовим шляхом.

"Але цього все ще недостатньо для Путіна. Він наполягає не лише на збереженні того, що він зараз має, але й на тому, щоб отримати ще більше.

І вимога Путіна не просто несправедлива, а глибоко нелюдська. На цій території проживає близько 200 000 мешканців, яких передадуть ворогові, який, якщо судити з досвіду, вб'є чоловіків, зґвалтує жінок і викраде дітей", — йдеться у матеріалі The Telegraph.

А також наголошується, що ще більш небезпечним є те, що передача Донецької області Росії може створити умови для нової війни.

Як відомо, ця життєво важлива територія охоплює одні з найпотужніших оборонних споруд України, зокрема міста-фортеці Краматорськ і Слов'янськ, які захищають решту країни та шлях до Києва.

Видання наголошує, що якщо всі ці ретельно збудовані опорні пункти просто передадуть Росії, це відкриє шлях для Путіна до початку чергового вторгнення, спрямованого на завоювання всієї України, що завжди було його справжньою метою.

Чому Трамп не хоче помічати хитрість Путіна

Водночас автори статті зауважують, що будь-який справжній посередник у мирних переговорах одразу б помітив цю хитрість. Але Трамп та Віктофф, які прагнуть слави за посередництво, не помічають цього та потурають світогляду Путіна.

Зазначається, що очевидним способом вийти з глухого кута та досягти угоди було б, щоб Трамп сказав Путіну відмовитися від цієї абсурдної вимоги щодо території.

Натомість Трамп вважає себе неупередженим посередником між агресором і жертвою, не розглядаючи жодних претензій по суті, а лише доручаючи Віткоффу розробити формулювання, з якими сторони зможуть удавати, що дійшли згоди.

"Коротко кажучи, невміла дипломатія Трампа може або продовжити сьогоднішню війну, або досягти недосконалого миру, який посіє зерна наступної", — резюмує The Telegraph.

Нагадаємо, що у середу, 4 лютого, українська делегація прибула в Абу-Дабі для участі в новому раунді перемовин.

Раніше ми повідомляли, хто візьме участь від США у переговорах в Абу-Дабі 4 та 5 лютого.