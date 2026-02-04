Переговори ва Абу-Дабі — українська делегація уже прибула

Рустем Умеров та Стів Віткофф. Фото архівне: Ryan Carter/UAE Presidential Court

Українська делегація прибула у середу, 4 лютого, до Абу-Дабі, де найближчим часом мають стартувати переговори. Наразі команда вже на місці й очікує на початок зустрічей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Переговори в Абу-Дабі — що відомо

Сьогодні, 4 лютого, в Абу-Дабі має розпочатися тристороння зустріч за участі України, РФ та США. Переговори відбуватимуться як у двосторонньому форматі зі США, так і в тристоронньому.

Нагадаємо, що російська делегація прибула до Абу-Дабі днем раніше, 3 лютого. Окремо спікер Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що переговори можуть тривати й до 6 лютого включно.

Також відомо, хто братиме участь в делегації від США.

Відомо, що українська делегація буде на зв'язку з Володимиром Зеленським. Окремо секретар РНБО Рустем Умєров пояснив, чого чекає від переговорів та Росії зокрема.

Раніше повідомлялося, що після масованого удару Росії по Україні Володимир Зеленський доручив змінити роботу делегації на переговорах, але деталей про це він не навів.