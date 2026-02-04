Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українська делегація прибула в Абу-Дабі

Українська делегація прибула в Абу-Дабі

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 10:44
Переговори ва Абу-Дабі — українська делегація уже прибула
Рустем Умеров та Стів Віткофф. Фото архівне: Ryan Carter/UAE Presidential Court

Українська делегація прибула у середу, 4 лютого, до Абу-Дабі, де найближчим часом мають стартувати переговори. Наразі команда вже на місці й очікує на початок зустрічей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Реклама
Читайте також:

Переговори в Абу-Дабі — що відомо

Сьогодні, 4 лютого, в Абу-Дабі має розпочатися тристороння зустріч за участі України, РФ та США. Переговори відбуватимуться як у двосторонньому форматі зі США, так і в тристоронньому.

Нагадаємо, що російська делегація прибула до Абу-Дабі днем раніше, 3 лютого. Окремо спікер Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що переговори можуть тривати й до 6 лютого включно.

Також відомо, хто братиме участь в делегації від США

Відомо, що українська делегація буде на зв'язку з Володимиром Зеленським. Окремо секретар РНБО Рустем Умєров пояснив, чого чекає від переговорів та Росії зокрема. 

Раніше повідомлялося, що після масованого удару Росії по Україні Володимир Зеленський доручив змінити роботу делегації на переговорах, але деталей про це він не навів.

переговори Україна мирні переговори Абу-Дабі
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації