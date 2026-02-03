Переговори в Абу-Дабі — Стів Віткофф і Джаред Кушнер візьмуть участь

Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Фото: Reuters

Спецпосланник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер будуть присутні на тристоронніх переговорах. Вони пройдуть між Україною, США та РФ 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час спілкування із журналістами у вівторок, 3 лютого, передає УП.

Реклама

Читайте також:

США на переговорах в Абу-Дабі

Як повідомила Левітт, американський лідер Дональд Трамп відреагував на сьогоняшній обстріл по енергетиці України з боку РФ.

"Ось чому президент продовжує так агресивно проводити дипломатичну політику, щоб покласти край цій війні. Ось чому спеціальний посланник Віткофф і Джаред Кушнер завтра будуть в Абу-Дабі для проведення чергового раунду тристоронніх переговорів", — сказала речниця Білого дому.

Вона також додала, що дані переговори можна назвати "історичними", бо наразі діалог просунувся вперед у напрямку миру.

"Віткофф, Джаред Кушнер і президент Трамп зробили неможливе можливим у питанні миру на Близькому Сході, і я знаю, що вони прагнуть зробити те саме і в питанні війни між Росією та Україною", — додала Левітт.

Нагадаємо, що до цього український лідер Володимир Зеленський назвав головні напрямки наступного етапу переговорів в Абу-Дабі.

А раніше в Москві прокоментували можливість зустрічі Зеленського та Путіна особисто.