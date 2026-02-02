Переговори в Абу-Дабі — чого чекати від першого етапу

Секретаро РНБО Рустем Умєров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українська делегація вже сьогодні вирушає в Абу-Дабі, де 4-5 лютого заплановані двосторонні консультації з США. Також відбудеться чергова тристороння зустріч у форматі Україна — США — РФ.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

"Сьогодні українська делегація вирушає до Абу-Дабі, де 4–5 лютого заплановані двосторонні консультації зі Сполученими Штатами, а також чергова тристороння зустріч у форматі Україна–США–РФ", — сказав Умєров.

За його словами, делегація має погоджені рамки та чіткі директиви президента. Головне завдання української команди — досягнення справедливого і стійкого миру, який створить основу для безпечної відбудови й економічного відновлення України.

Нагадаємо, раніше деталі другого етапу переговорів в Абу-Дабі розкрив Володимир Зеленський. За його словами, зустрічі мають конкретний зміст і потребують подальшої роботи.

Також президент сьогодні зустрівся з українською делегацією перед переговорами. Він погодив команді рамки розмови й конкретні завдання.