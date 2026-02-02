Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Умєров розповів, чого очікувати від переговорів в Абу-Дабі

Умєров розповів, чого очікувати від переговорів в Абу-Дабі

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 22:56
Переговори в Абу-Дабі — чого чекати від першого етапу
Секретаро РНБО Рустем Умєров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українська делегація вже сьогодні вирушає в Абу-Дабі, де 4-5 лютого заплановані двосторонні консультації з США. Також відбудеться чергова тристороння зустріч у форматі Україна — США — РФ. 

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров. 

Реклама
Читайте також:

Чого чекати від переговорів в Абу-Дабі

"Сьогодні українська делегація вирушає до Абу-Дабі, де 4–5 лютого заплановані двосторонні консультації зі Сполученими Штатами, а також чергова тристороння зустріч у форматі Україна–США–РФ", — сказав Умєров.

За його словами, делегація має погоджені рамки та чіткі директиви президента. Головне завдання української команди — досягнення справедливого і стійкого миру, який створить основу для безпечної відбудови й економічного відновлення України.

Нагадаємо, раніше деталі другого етапу переговорів в Абу-Дабі розкрив Володимир Зеленський. За його словами, зустрічі мають конкретний зміст і потребують подальшої роботи.

Також президент сьогодні зустрівся з українською делегацією перед переговорами. Він погодив команді рамки розмови й конкретні завдання.

США переговори ОАЕ Росія Рустем Умєров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації