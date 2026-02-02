Переговоры в Абу-Даби — чего ждать от первого этапа

Умеров рассказал, чего ожидать от переговоров в Абу-Даби
Украинская делегация уже сегодня отправляется в Абу-Даби, где 4-5 февраля запланированы двусторонние консультации с США. Также состоится очередная трехсторонняя встреча в формате Украина — США — РФ.
Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.
Чего ждать от переговоров в Абу-Даби
"Сегодня украинская делегация отправляется в Абу-Даби, где 4-5 февраля запланированы двусторонние консультации с Соединенными Штатами, а также очередная трехсторонняя встреча в формате Украина-США-РФ", — сказал Умеров.
По его словам, делегация имеет согласованные рамки и четкие директивы президента. Главная задача украинской команды — достижение справедливого и устойчивого мира, который создаст основу для безопасного восстановления и экономического восстановления Украины.
Напомним, ранее детали второго этапа переговоров в Абу-Даби раскрыл Владимир Зеленский. По его словам, встречи имеют конкретное содержание и требуют дальнейшей работы.
Также президент сегодня встретился с украинской делегацией перед переговорами. Он согласовал команде рамки разговора и конкретные задачи.
Читайте Новини.LIVE!