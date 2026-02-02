Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Умеров рассказал, чего ожидать от переговоров в Абу-Даби

Умеров рассказал, чего ожидать от переговоров в Абу-Даби

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 22:56
Переговоры в Абу-Даби — чего ждать от первого этапа
Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинская делегация уже сегодня отправляется в Абу-Даби, где 4-5 февраля запланированы двусторонние консультации с США. Также состоится очередная трехсторонняя встреча в формате Украина — США — РФ.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Реклама
Читайте также:

Чего ждать от переговоров в Абу-Даби

"Сегодня украинская делегация отправляется в Абу-Даби, где 4-5 февраля запланированы двусторонние консультации с Соединенными Штатами, а также очередная трехсторонняя встреча в формате Украина-США-РФ", — сказал Умеров.

По его словам, делегация имеет согласованные рамки и четкие директивы президента. Главная задача украинской команды — достижение справедливого и устойчивого мира, который создаст основу для безопасного восстановления и экономического восстановления Украины.

Напомним, ранее детали второго этапа переговоров в Абу-Даби раскрыл Владимир Зеленский. По его словам, встречи имеют конкретное содержание и требуют дальнейшей работы.

Также президент сегодня встретился с украинской делегацией перед переговорами. Он согласовал команде рамки разговора и конкретные задачи.

США переговоры ОАЭ Россия Рустем Умеров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации