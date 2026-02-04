Переговоры в Абу-Даби - украинская делегация уже прибыла

Рустем Умеров и Стив Уиткофф. Фото архивное: Ryan Carter/UAE Presidential Court

Украинская делегация прибыла в среду, 4 февраля, в Абу-Даби, где в ближайшее время должны стартовать переговоры. Сейчас команда уже на месте и ожидает начала встреч.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

Сегодня, 4 февраля, в Абу-Даби должна начаться трехсторонняя встреча с участием Украины, РФ и США. Переговоры будут проходить как в двустороннем формате с США, так и в трехстороннем.

Напомним, что российская делегация прибыла в Абу-Даби днем ранее, 3 февраля. Отдельно спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры могут продолжаться и до 6 февраля включительно.

Также известно, кто будет участвовать в делегации от США.

Известно, что украинская делегация будет на связи с Владимиром Зеленским. Отдельно секретарь СНБО Рустем Умеров объяснил, чего ждет от переговоров и России в частности.

Ранее сообщалось, что после массированного удара России по Украине Владимир Зеленский поручил изменить работу делегации на переговорах, но деталей об этом он не привел.