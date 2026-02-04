Трамп создает условия для следующей войны в Украине — СМИ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Нынешний подход президента США Дональда Трампа к миру создает предпосылки для следующей войны в Украине. Спешка главы Белого дома в мирном процессе может привести к заключению несовершенного соглашения, которое проложит путь для нового вторжения России.

Об этом пишет The Telegraph.

В материале издания отмечается, что мирный процесс, который завершает одну войну, но в то же время может спровоцировать другую является рискованным. И похоже, что Дональд Трамп не до конца это осознает, отправляя своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Абу-Даби с поручением заключить соглашение — фактически любое — между Украиной и Россией.

Ожидается, что эти переговоры будут сосредоточены на том, что Уиткофф назвал "одним вопросом", который остается нерешенным: будущее Донецкой области на востоке Украины.

The Telegraph отмечает, что глава Кремля Путин пытается получить на переговорах то, что не смог достичь военным путем.

"Но этого все еще недостаточно для Путина. Он настаивает не только на сохранении того, что он сейчас имеет, но и на том, чтобы получить еще больше.

И требование Путина не просто несправедливое, а глубоко бесчеловечное. На этой территории проживает около 200 000 жителей, которых передадут врагу, который, если судить по опыту, убьет мужчин, изнасилует женщин и похитит детей", — говорится в материале The Telegraph.

А также отмечается, что еще более опасным является то, что передача Донецкой области России может создать условия для новой войны.

Как известно, эта жизненно важная территория охватывает одни из самых мощных оборонительных сооружений Украины, в частности города-крепости Краматорск и Славянск, которые защищают остальную часть страны и путь в Киев.

Издание отмечает, что если все эти тщательно построенные опорные пункты просто передадут России, это откроет путь для Путина к началу очередного вторжения, направленного на завоевание всей Украины, что всегда было его настоящей целью.

Почему Трамп не хочет замечать хитрость Путина

В то же время авторы статьи отмечают, что любой настоящий посредник в мирных переговорах сразу бы заметил эту хитрость. Но Трамп и Виктофф, которые стремятся к славе за посредничество, не замечают этого и потакают мировоззрению Путина.

Отмечается, что очевидным способом выйти из тупика и достичь соглашения было бы, чтобы Трамп сказал Путину отказаться от этого абсурдного требования по территории.

Вместо этого Трамп считает себя беспристрастным посредником между агрессором и жертвой, не рассматривая никаких претензий по существу, а лишь поручая Виткоффу разработать формулировки, с которыми стороны смогут делать вид, что пришли к согласию.

"Коротко говоря, неумелая дипломатия Трампа может либо продолжить сегодняшнюю войну, либо достичь несовершенного мира, который посеет зерна следующей", — резюмирует The Telegraph.

Напомним, что в среду, 4 февраля, украинская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в новом раунде переговоров.

Ранее мы сообщали, кто примет участие от США в переговорах в Абу-Даби 4 и 5 февраля.