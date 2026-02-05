Зеленский провел селектор и дал новое задание Минобороны — детали

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор по ситуации в областях, в частности в энергетическом секторе. Отдельно глава государства дал поручение Министерству обороны после атак РФ ракетами и БпЛА.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram в четверг, 5 февраля.

Зеленский провел ежедневный селектор

Глава государства сообщил, что за ночь российские войска применили против Украины 183 ударных дрона, из которых около 110 — "Шахеды". Значительную часть целей украинские силы смогли уничтожить.

Отдельное внимание на селекторе уделили ракетным угрозам. Зеленский отметил необходимость усиления противодействия российским дронам-разведчикам и дальнейшем применении всех имеющихся методов защиты от РСЗО.

"Первое — по работе против российских дронов-разведчиков должно быть дополнительное усиление. Второе — надо и в дальнейшем применять все методы защиты от РСЗО и соответственно наносить удары по российским позициям. Рассчитываю на результаты по этому поводу от Министерства обороны и командования ВСУ", — отметил президент.

Владимир Зеленский провел селектор с членами правительства. Фото: Офис президента

Зеленский также рассказал о сложной ситуации с теплоснабжением в столице и на востоке страны. В Харькове работает министр энергетики для ускорения восстановительных работ, а в Киеве без отопления остаются более 1100 домов.

Глава государства поблагодарил НАК "Нафтогаз Украины" за программу "теплых пакетов", в рамках которой уже раздали более 20 тысяч наборов, а всего планируют передать более 100 тысяч. Также он отметил работу ГСЧС и Укргидроэнерго по ликвидации последствий обстрелов.

По словам Зеленского, сложная ситуация сохраняется в Киевской, Днепровской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях, в южных регионах, в Запорожье и Донецкой области. Он поблагодарил энергетиков, ремонтные бригады и предпринимателей по всей стране за работу и поддержку граждан.

Напомним, 5 февраля Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве. Вместе они почтили память погибших украинских воинов.

