Зеленский и Туск почтили память погибших защитников Украины

Зеленский и Туск почтили память погибших защитников Украины

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 11:17
Дональд Туск и Зеленский почтили память героев Украины в Киеве
Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: ОПУ

В четверг, 5 февраля, во время визита в Киев премьер-министра Польши Дональда Туска Президент Украины Владимир Зеленский вместе с гостем приняли участие в церемонии почтения памяти украинских воинов, отдавших жизнь за независимость и свободу государства.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

Читайте также:

Туск и Зеленский почтили погибших воинов Украины в Киеве

"Отдали дань уважения погибшим украинским защитникам и защитницам вместе с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Вечная память нашим храбрым людям, которые боролись за Украину, защищали ее независимость и погибли в этой борьбе", — сообщил Владимир Зеленский.

Покладання квітів Зеленський
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Зеленський і Туск
Владимир Зеленский и Дональд Туск и Дональд Туск. Фото: ОПУ

Напомним, утром, 4 февраля, в Киев прибыл премьер-министр Польши Дональд Туск. Сейчас точная программа визита и запланированные встречи неизвестны.

Также недавно в Киев приезжал Генсек НАТО Марк Рютте, который также почтил погибших защитников Украины.

Владимир Зеленский Польша ВСУ Украина Дональд Туск погибшие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
