Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Шмыгаль очертил ключевые приоритеты прифронтовых громад

Шмыгаль очертил ключевые приоритеты прифронтовых громад

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 20:10
Денис Шмыгаль назвал ключевые приоритеты прифронтовых громад в 2026 году - детали
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Подготовка к следующему отопительному сезону и усиление защиты энергетической инфраструктуры становятся ключевыми задачами для прифронтовых громад Украины. В условиях постоянных угроз восстановление территорий должно происходить с учетом безопасности и долгосрочной устойчивости.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время форума "Устойчивость, восстановление, развитие: видение прифронтовых громад — 2026", информирует журналист Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама
Читайте также:

Какие главные задачи для прифронтовых общин

Министр подчеркнул, что Украина должна отойти от устаревших подходов к восстановлению. По его словам, возвращение к довоенным моделям не соответствует реалиям войны и постоянных рисков для критической инфраструктуры.

"Мы должны изменить подход к восстановлению прифронтовых территорий — не возвращаться к старым моделям, а восстанавливать с учетом безопасности и устойчивости", — подчеркнул Шмыгаль.

Министр отметил, что восстановление должно происходить по принципу "построить лучше, чем было". Речь идет о создании энергетических и инфраструктурных систем, способных работать даже в условиях повреждений или изоляции отдельных элементов.

"Системы должны быть более автономными, гибкими, защищенными и менее зависимыми от одного узла, чтобы выдерживать будущие угрозы", — добавил руководитель Минэнерго.

Напомним, Игорь Терехов рассказал, насколько выросла Ассоциация прифронтовых городов и громад.

А также мы сообщали, что Владимир Зеленский провел энергетический селектор и дал новые задачи для Минобороны на фоне атак РФ по городам.

Денис Шмыгаль Минэнерго инфраструктура энергетика подготовка
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации