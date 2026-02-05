Денис Шмыгаль назвал ключевые приоритеты прифронтовых громад в 2026 году - детали

Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Подготовка к следующему отопительному сезону и усиление защиты энергетической инфраструктуры становятся ключевыми задачами для прифронтовых громад Украины. В условиях постоянных угроз восстановление территорий должно происходить с учетом безопасности и долгосрочной устойчивости.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время форума "Устойчивость, восстановление, развитие: видение прифронтовых громад — 2026", информирует журналист Новини.LIVE Анна Сирык.

Какие главные задачи для прифронтовых общин

Министр подчеркнул, что Украина должна отойти от устаревших подходов к восстановлению. По его словам, возвращение к довоенным моделям не соответствует реалиям войны и постоянных рисков для критической инфраструктуры.

"Мы должны изменить подход к восстановлению прифронтовых территорий — не возвращаться к старым моделям, а восстанавливать с учетом безопасности и устойчивости", — подчеркнул Шмыгаль.

Министр отметил, что восстановление должно происходить по принципу "построить лучше, чем было". Речь идет о создании энергетических и инфраструктурных систем, способных работать даже в условиях повреждений или изоляции отдельных элементов.

"Системы должны быть более автономными, гибкими, защищенными и менее зависимыми от одного узла, чтобы выдерживать будущие угрозы", — добавил руководитель Минэнерго.

