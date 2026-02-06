Відео
Головна Новини дня Мешканці п'яти регіонів без світла — ситуація в енергетиці після ударів РФ

Мешканці п'яти регіонів без світла — ситуація в енергетиці після ударів РФ

Дата публікації: 6 лютого 2026 12:42
Ситуація в енергетиці 6 лютого — у яких областях відсутнє світло
Енергетик. Фото: ДТЕК

В Україні фіксують поступове зниження споживання електроенергії на тлі потепління, однак енергосистема й надалі працює в умовах підвищеного навантаження. Наслідки російських обстрілів та негоди призвели до знеструмлень у низці регіонів.

Про це інформує Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення Укренерго.

Читайте також:

Ситуація в енергетиці України 6 лютого

Станом на ранок 6 лютого споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. О 9:30 його рівень був на 2,2% нижчим, ніж у цей самий час напередодні. Основною причиною стала вища температура повітря в усіх регіонах країни. Водночас добовий максимум споживання 5 лютого був на 3,1% меншим, ніж днем раніше.

Попри це, через наслідки попередніх російських атак по енергетичній інфраструктурі в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для населення. В окремих областях вимушено введені аварійні знеструмлення, які скасують одразу після стабілізації ситуації.

Внаслідок ворожих ударів на ранок залишаються знеструмлені споживачі в Донецькій, Запорізькій, Харківській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті там, де це дозволяють безпекові умови, і енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

Ситуація в енергетиці сьогодні
Повідомлення Укренерго. Фото: Укренерго

Додаткові проблеми спричинила негода. Через налипання мокрого снігу та пориви вітру повністю або частково знеструмлені 109 населених пунктів у Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Фахівці обленерго проводять аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях.

Енергетики наголошують, що потреба в ощадливому споживанні зберігається. Громадян просять обмежити користування потужними електроприладами та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Це допоможе знизити навантаження на систему та скоротити тривалість вимушених відключень.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив про рекордні обсяги імпорту електроенергії з-за кордону.

А також стало відомо, як Міненерго буде рятувати Київ від морозів після ударів РФ по енергетиці.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
