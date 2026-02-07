Аварійні відключення світла 7 лютого ввели у більшості регіонів — деталі

Пошкодження енергооб'єкта внаслідок обстрілів. Фото: Укренерго

Російські війська 7 лютого здійснюють чергову масовану атаку на об'єкти енергосистеми України. Зараз у більшості регіонів запроваджені аварійні відключення світла.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укренерго та ДТЕК.

Аварійні відключення світла 7 лютого

В Укренерго розповіли, що внаслідок пошкоджень, яких завдали ворожі удари зранку, 7 лютого, у більшості регіонів застосували аварійні відключення.

Однак наразі атака ще триває і відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація

"Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень зараз не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго Вашого регіону", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Укренерго

Водночас у ДТЕК повідомили, що зараз екстрені відключення вели у Києві, а також у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Зазначимо, під час екстрених відключень графіки не діють.

Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, 6 лютого мешканці п'яти регіонів були без світла через удари РФ. В окремих областях вводили аварійні відключення.

Водночас Денис Шмигаль повідомляв, скільки бригад відновлюють світло у Києві. За його словами, до робіт залучають додатковий персонал.