Аварійні відключення світла 7 лютого ввели у більшості регіонів — деталі

У більшості регіонів аварійні відключення — РФ атакує енергосистему
Російські війська 7 лютого здійснюють чергову масовану атаку на об'єкти енергосистеми України. Зараз у більшості регіонів запроваджені аварійні відключення світла.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укренерго та ДТЕК.
Аварійні відключення світла 7 лютого
В Укренерго розповіли, що внаслідок пошкоджень, яких завдали ворожі удари зранку, 7 лютого, у більшості регіонів застосували аварійні відключення.
Однак наразі атака ще триває і відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація
"Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень зараз не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго Вашого регіону", — йдеться у повідомленні.
Водночас у ДТЕК повідомили, що зараз екстрені відключення вели у Києві, а також у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Зазначимо, під час екстрених відключень графіки не діють.
Нагадаємо, 6 лютого мешканці п'яти регіонів були без світла через удари РФ. В окремих областях вводили аварійні відключення.
Водночас Денис Шмигаль повідомляв, скільки бригад відновлюють світло у Києві. За його словами, до робіт залучають додатковий персонал.
