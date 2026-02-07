Взрывы в Ровно 7 февраля — что известно о последствиях атаки

В Ровно гремят взрывы — регион под прицелом России
В Ровно раздаются взрывы утром 7 февраля. Российские захватчики обстреливают город ракетами и ударными беспилотниками. Сейчас в большинстве областей страны в связи с российской атакой объявлена воздушная тревога.
О взрывах в Ровно сообщает Суспільне, передает Новини.LIVE.
Атака на Ровно 7 февраля
Корреспонденты издания неоднократно сообщали о взрывах в городе. По состоянию на 7:20 официальной информации о последствиях обстрела Ровно не зафиксировано.
Также незадолго до громких звуков предупреждение о подлете крылатых ракет в Ровенскую область публиковали Воздушные силы.
Сейчас в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Отбои прозвучали только на юге, в частности, в Одесской, Херсонской областях и части районов Николаевской области.
Напомним, что утром 7 февраля взрывы раздавались и во Львовской области. Россия атакует регион крылатыми ракетами.
Также мы сообщали, что россияне обстреляли и Киев в ночь на 7 февраля. Еще с полуночи жителей и гостей столицы предупреждали об угрозе вражеской атаки.
Читайте Новини.LIVE!