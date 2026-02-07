Видео
Главная Новости дня В Ровно гремят взрывы — регион под прицелом России

В Ровно гремят взрывы — регион под прицелом России

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 07:26
Взрывы в Ровно 7 февраля — что известно о последствиях атаки
Дым поднимается над землей. Иллюстративное фото: соцсети

В Ровно раздаются взрывы утром 7 февраля. Российские захватчики обстреливают город ракетами и ударными беспилотниками. Сейчас в большинстве областей страны в связи с российской атакой объявлена воздушная тревога.

О взрывах в Ровно сообщает Суспільне, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Атака на Ровно 7 февраля

Корреспонденты издания неоднократно сообщали о взрывах в городе. По состоянию на 7:20 официальной информации о последствиях обстрела Ровно не зафиксировано.

В Ровно гремят взрывы — регион под прицелом России - фото 1
Скриншот сообщения Суспільного

Также незадолго до громких звуков предупреждение о подлете крылатых ракет в Ровенскую область публиковали Воздушные силы.

В Ровно гремят взрывы — регион под прицелом России - фото 2
Скриншот сообщения Воздушных сил

Сейчас в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Отбои прозвучали только на юге, в частности, в Одесской, Херсонской областях и части районов Николаевской области.

Атака Росії на Україну 7 лютого
Воздушная тревога в Украине утром 7 февраля. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что утром 7 февраля взрывы раздавались и во Львовской области. Россия атакует регион крылатыми ракетами.

Также мы сообщали, что россияне обстреляли и Киев в ночь на 7 февраля. Еще с полуночи жителей и гостей столицы предупреждали об угрозе вражеской атаки.

Ровно взрыв обстрелы Россия атака крылатые ракеты
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
