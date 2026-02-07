Відео
Головна Новини дня У Рівному гримлять вибухи — регіон під прицілом Росії

У Рівному гримлять вибухи — регіон під прицілом Росії

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 07:26
Вибухи в Рівному 7 лютого — що відомо про наслідки атаки
Дим здіймається над землею. Ілюстративне фото: соцмережі

У Рівному лунають вибухи вранці 7 лютого. Російські загарбники обстрілюють місто ракетами та ударними безпілотниками. Наразі в більшості областей країни у зв'язку з російською атакою оголошено повітряну тривогу.

Про вибухи в Рівному повідомляє Суспільне, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Атака на Рівне 7 лютого

Кореспонденти видання неодноразово повідомляли про вибухи в місті. Станом на 7:20 офіційної інформації щодо наслідків обстрілу Рівного не зафіксовано.

У Рівному гримлять вибухи — регіон під прицілом Росії - фото 1
Скриншот повідомлення Суспільного

Також незадовго до гучних звуків попередження про підліт крилатих ракет до Рівненської області публікували Повітряні сили.

У Рівному гримлять вибухи — регіон під прицілом Росії - фото 2
Скриншот повідомлення Повітряних сил

Наразі в більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Відбої пролунали лише на півдні, зокрема, в Одеській, Херсонській областях та частині районів Миколаївщини.

Атака Росії на Україну 7 лютого
Повітряна тривога в Україні вранці 7 лютого. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вранці 7 лютого вибухи лунали й у Львівській області. Росія атакує регіон крилатими ракетами. 

Також ми повідомляли, що росіяни обстріляли й Київ в ніч проти 7 лютого. Ще з півночі мешканців та гостей столиці попереджали про загрозу ворожої атаки.

Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
