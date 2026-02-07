Відео
Головна Новини дня Які об'єкти були під ударом ворога цієї ночі — Шмигаль розкрив деталі

Які об'єкти були під ударом ворога цієї ночі — Шмигаль розкрив деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 09:49
Бурштинську і Добротвірську ТЕС атакувала РФ 7 лютого — деталі
Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Російські війська вночі та вранці 7 лютого здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об'єкти України. Ворог вдарив по Бурштинській та Добротвірській теплових електростанціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.  

Читайте також:

Атака РФ на енергетику України 7 лютого

Шмигаль розповів, що сьогодні під ударом росіян були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ. За його словами, це основа енергомережі України. Крім того, армія РФ вдарили по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС.

"Блоки АЕС були розвантажені персоналом. Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях — спеціальні графіки аварійних відключень", — сказав міністр. 

Він зазначив, що зараз атака триває. Енергетики готові приступати до відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація. Також диспетчер "Укренерго" активував запит на аварійну допомогу від Польщі. 

Атака на енергосистему 7 лютого
Скриншот допису Дениса Шмигаля

Водночас у ДТЕК розповіли, що Росія атакувала ТЕС ДТЕК в різних регіонах. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.

"Це вже десята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів", — йдеться у повідомленні. 

Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, російські війська 7 лютого атакували енергетику. Так, в більшості регіонів запровадили аварійні відключення світла. 

Сьогодні вибухи лунали, зокрема на Львівщині та Рівному. Росіяни атакували дронами та ракетами. 

Денис Шмигаль електроенергія обстріли енергосистема світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
