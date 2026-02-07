Бурштинську і Добротвірську ТЕС атакувала РФ 7 лютого — деталі

Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Російські війська вночі та вранці 7 лютого здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об'єкти України. Ворог вдарив по Бурштинській та Добротвірській теплових електростанціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Атака РФ на енергетику України 7 лютого

Шмигаль розповів, що сьогодні під ударом росіян були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ. За його словами, це основа енергомережі України. Крім того, армія РФ вдарили по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС.

"Блоки АЕС були розвантажені персоналом. Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях — спеціальні графіки аварійних відключень", — сказав міністр.

Він зазначив, що зараз атака триває. Енергетики готові приступати до відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація. Також диспетчер "Укренерго" активував запит на аварійну допомогу від Польщі.

Водночас у ДТЕК розповіли, що Росія атакувала ТЕС ДТЕК в різних регіонах. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.

"Це вже десята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська 7 лютого атакували енергетику. Так, в більшості регіонів запровадили аварійні відключення світла.

Сьогодні вибухи лунали, зокрема на Львівщині та Рівному. Росіяни атакували дронами та ракетами.